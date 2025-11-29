Gli Elkann ad Assisi: blitz in elicottero e passeggiata tra le meraviglie della città Serafica (video)

(Stefano Berti) La famiglia Elkan in visita lampo ad Assisi nel weekend. John Elkann, a capo di Exor e presidente di Stellantis, Ferrari e figura di riferimento anche per la Juventus in quanto vertice della holding proprietaria del club bianconero, insieme al padre Alain Elkann, noto scrittore e giornalista, starebbero trascorrendo un weekend lampo ad Assisi, giungendo ieri – video ESCLUSIVO di Assisi News – in elicottero allo stadio di Rivotorto, da cui i due si sarebbero poi spostati a bordo di una Alfa Romeo Giulia “rossa” verso una rinomata struttura ricettiva della città. (Continua dopo il video)

Nella mattinata odierna padre e figlio, accompagnati da alcuni familiari, sono stati avvistati tra le antiche mura della città Serafica mentre passeggiano tra vicoli e piazze, visitando diversi locali commerciali, e intrattenendosi con discrezione con alcuni negozianti del centro – che li hanno naturalmente riconosciuti.

La famiglia Elkan ha ammirato le bellezze della città di San Francesco, in un itinerario che ha toccato sia gli scorci panoramici sia i luoghi simbolo dell’arte e della spiritualità assisana, fra cui la Basilica di San Francesco a cui la Ferrari è molto legata.

La casa di Maranello infatti ha legato il proprio nome a un’opera di immenso valore storico e artistico per l’Italia e per tutto il mondo. La Ferrari ha sostenuto pochi anni fa l’intervento conservativo dell’affresco “Madonna col Bambino, angeli e San Francesco”, Maestà del Cimabue, raffigurato nella Basilica inferiore. Il progetto conservativo iniziò nel gennaio 2023 e durò circa un anno.

La presenza della famiglia Elkan, figura di rilievo nel panorama economico, culturale e sportivo italiano, ha destato curiosità e interesse tra residenti e turisti, evidenziando ancora una volta l’attrattiva dell’Umbria e di Assisi, che si conferma meta capace di coniugare fascino, riservatezza e luoghi unici nel mondo.

Foto e video: Redazione Assisi News

© Riproduzione riservata