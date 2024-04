Gli ex reali del Belgio ad Assisi: visita a San Francesco e a Santa Maria Maggiore

Weekend lungo ad Assisi per gli ex reali del Belgio: L’ex re e regina del Belgio, Alberto II e Paola, sono arrivati in visita ad Assisi venerdì. Lei, Paola Ruffo di Calabria, principessa della Dolce Vita tra le più ambite della nobiltà romana. Lui, il principe Alberto di Liegi, fratello minore del re Baldovino.

Come riportato da Umbria 24, i due ex regnanti, nella giornata di venerdì 5 aprile, hanno visitato Santa Maria Maggiore, per pregare sulla tomba di Carlo Acutis, sia nella basilica di San Francesco, a visitare la tomba del Poverello di Assisi. Nello specifico venerdì a mezzogiorno mezzogiorno re Alberto e regina Paola hanno pranzato al bar San Francesco. Mentre intorno alle 15, circondati dai loro addetti alla sicurezza e collaboratori, hanno visitato la basilica di San Francesco, entrando da quella superiore.

Nella giornata di domenica, come da foto in evidenza, gli ex reali del Belgio si sono intrattenuti a pranzo alla Locanda del Cardinale con tanto di visita del sindaco. Alberto e Paola si incontrarono a Roma nel 1958 e si sposarono un anno dopo. All’epoca, non si aspettavano che un giorno sarebbero diventati sovrani del Belgio. Ma il fatto che re Baldovino non avesse eredi cambiò direzione al loro destino.

Il matrimonio di Paola e Alberto fu tutt’altro che felice. Tante volte i due arrivarono a un passo dal divorzio. Il fondo lo toccarono nel 1999 quando lo studente Mario Danneels, appassionato di cronache reali, svelò al mondo, in una biografia non autorizzata e dedicata alla Regina Paola, l’esistenza di Delphine, la figlia che il sovrano aveva avuto, nel 1968, da una relazione extraconiugale durata per più di venti anni con la baronessa Sybille de Selys. Entrambi devono la salvezza del loro matrimonio al movimento carismatico e oggi i due ex reali del Belgio, 89 anni lui e 86 lei, sono diventati sempre più religiosi, incontrando regolarmente diversi Papi.

