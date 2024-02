Grata ‘collassa’ e due giovanissimi finiscono in un buco: paura a Santa Maria degli Angeli

Aspettavano l’uscita dei loro beniamini del musical Mare Fuori in scena martedì mercoledì al Lyrick i due giovani che sono finiti in ospedale dopo che la grata su cui sostavano ha improvvisamente ceduto.

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Assisi e un’ambulanza del 118 dell’ospedale, che erano già in zona per garantire il sicuro svolgimento dello spettacolo; è intervenuta anche la polizia di Stato del locale commissariato, che ha transennato la zona per metterla in sicurezza e ora svolgerà i rilievi del caso.

Secondo le prime informazioni i due giovani erano in attesa della fine dello spettacolo quando la grata su cui poggiavano i loro piedi ha improvvisamente ceduto facendoli precipitare in una bocca di lupo; uno di loro ha riportato la frattura del femore ed è stato ricoverato in ospedale. Come detto la zona è stata transennata per evitare ulteriori incidenti e – dopo le indagini del caso – la bocca di lupo sarà nuovamente messa in sicurezza. Da sottolineare che, sempre nella cittadina della Porziuncola, un’altra bocca di lupo era stata involontaria protagonista di un incidente sul lavoro avvenuto una settimana fa in un cantiere edile di una casa privata.

