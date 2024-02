MusicaSopra, la Nobilissima ricorda Umberto Rinaldi con tre conferenze

La Nobilissima Parte de Sopra ricorda Umberto Rinaldi con MusicaSopra, un ciclo di tre conferenze musicali che i Mammoni dedicano a “un innovatore e mentore, per la sua illuminata azione divulgativa in seno al nostro amato rito di primavera”, ossia il Calendimaggio. Mancato dopo una malattia a gennaio, Rinaldi, 79 anni, era direttore di Commedia Harmonica e per anni è stato direttore del Coro della Nobilissima.

“MusicaSopra – si legge in una nota in cui si ringrazia anche la parrocchia di San Rufino – è di un ulteriore passaggio nel nostro percorso di crescita e confronto, che aggiunge momenti fondamentali nella visione d’insieme della Festa. Il Calendimaggio è nato dalla nostra tradizione musicale ed è importante ricordare questo aspetto, fondamentale per la nostra stessa essenza. Ringraziamo anticipatamente le persone che hanno reso e renderanno possibile la realizzazione di questi appuntamenti, condividendo le proprie competenze con le partaiole e i partaioli che parteciperanno a questa importante iniziativa”. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e in programma all’Oratorio di Santa Chiarella, in via Borgo Aretino, il 23 febbraio alle 21 e il 2 e il 23 marzo alle 18.30. Si comincia appunto domani con “Cantate voi di la’ che noi cantiamo”: il canto e le danze nella musica della tradizione orale umbra con relatore Massimo Dragoni; sabato 2 marzo “Suoni di piffari e trombetti”, la nascita dell’alta cappella, relatore Luigi Germini; e sabato 23 marzo con “Una laude tanto bella tucta piena de amore…”: le laudi delle origini alla tradizione dei ‘Cantasi come’, con relatrice e Patrizia Bovi.

