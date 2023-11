Cabina di coordinamento sisma 2016, per gli edifici di culto di Assisi e Todi arrivano quasi 3 milioni di euro

La soddisfazione della presidente Tesei: "Restituiremo beni e borghi non solo in sicurezza, ma valorizzati e con accresciute funzionalità"

La Presidente della Regione, Donatella Tesei, nella riunione della Cabina di Coordinamento Sisma 2016 che si è svolta il 13 novembre 2023, ha chiesto ed ottenuto il finanziamento di ulteriori due opere facenti parte del “Programma stralcio degli edifici di culto per l’ottavo centenario dalla morte di San Francesco D’Assisi, Patrono d’Italia” e che riguardano le mura esterne del Sacro Convento di Assisi, per cui arrivano poco più di 1.200.000 euro (che si aggiungono ai 10 milioni di euro per la riqualificazione della Basilica di Santa Maria degli Angeli e al milione per Rivotorto), e la Chiesa di Santa Maria a Montesanto di Todi, per cui sono stati stanziati un milione e seicentomila euro.

Nel corso della riunione della Cabina di coordinamento sisma 2016, sono state inoltre approvate le modifiche alla Ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022 inerente l’abitato di Campi Alto, disponendo un maggiore finanziamento di 2.218.784 euro per il recupero del “rifugio escursionistico” che era rimasto fuori dalla perimetrazione della frazione. Sono stati inoltre rimodulati gli interventi sulla chiesa San Francesco di Norcia e sugli Uffici della casa di riposo Fusconi-Lombrici, nonché di alcuni interventi di Scheggino; si è inoltre preso atto che l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria diventa soggetto attuatore del nuovo cimitero di Preci/Sant’Eutizio.

Sono state invece rinviate alla prossima Cabina di Coordinamento del 23 novembre le modifiche all’art.27 del Testo Unico in tema di delocalizzazione definitiva degli immobili gravemente danneggiati. La presidente Tesei ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti “che ci consentono, grazie all’impegno e alla determinazione ad accelerare la ricostruzione, di procedere con un ulteriore tassello e restituire alle nostre comunità beni culturali, servizi, borghi non solo in sicurezza, ma valorizzati e con accresciute funzionalità”.

Soddisfatto il capogruppo in Regione Stefano Pastorelli. “Bene – scrive – i nuovi fondi per la ricostruzione di edifici di culto in Umbria che comprendono in particolare gli interventi di ripristino delle mura esterne del Sacro Convento di Assisi e la Chiesa di Santa Maria a Montesanto di Todi. Opere per le quali la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del Programma stralcio degli edifici di culto per l’ottavo centenario dalla morte di San Francesco D’Assisi, Patrono d’Italia”.

Per Pastorelli è “Importante anche i maggiori fondi stanziati per il recupero del ‘rifugio escursionistico’ di Campi che era rimasto fuori dalla perimetrazione della frazione e la rimodulazione di alcuni interventi su Norcia e Scheggino. Il recupero e la valorizzazione di beni culturali dal valore storico e religioso – spiega Pastorelli – è fondamentale nell’ottica di restituire alle comunità le preziose testimonianze del passato e dell’identità cittadina. La presidente Tesei e la Regione Umbria confermano il loro impegno in questa direzione e una forte vicinanza alle istanze dei territori, tra cui appunto quello assisano che potrà giovarsi di questo importante finanziamento per garantire interventi di ripristino delle mura esterne del Sacro Convento di Assisi. I fondi nello specifico ammontano a 1 milione e 205 mila euro, che si aggiungono ai 10 milioni circa già stanziati per la Basilica di Santa Maria degli Angeli e al milione circa ottenuto per Rivotorto. Grazie alla nuova giunta di centrodestra al governo della Regione, la ricostruzione post sisma ha conosciuto una notevole accelerazione negli ultimi anni. In particolare, è risultata determinante la capacità di intercettare i fondi necessari non solo alla messa in sicurezza, ma anche alla valorizzazione di beni culturali, servizi e borghi”.

Foto di Samuele Giglio | via Unsplash

