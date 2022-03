Guerra in Ucraina, accoglienza e assistenza profughi nella città di Assisi

Il vademecum per chi arriva e per chi ospita: norme Covid, vaccinazione e contatti utili

In merito all’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina dopo lo scoppio del conflitto armato, attiva un vademecum sulle regole dell’accoglienza diffuso dalla Città di Assisi.

CHI OSPITA deve compilare entro 48 ore dall’arrivo dei profughi la “dichiarazione di ospitalità” (scaricabile dal sito web della Questura). Questa dichiarazione deve indicare i riferimenti di chi si ospita e l’indirizzo in cui le persone alloggiano. Il documento va consegnato all’autorità di pubblica sicurezza: Commissariato di Assisi tramite PEC [email protected] o raccomandata AR all’indirizzo Via Sant’Antonio 3, 06081 Assisi PG.

CHI ARRIVA DALL’UCRAINA dovrà presentarsi appena possibile presso il Commissariato di Assisi e potrà avere informazioni contattando tramite messaggio WhatsApp il numero 328.3666748. Questi i giorni e gli orari dello sportello dedicato: martedì, giovedì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

PER CHI È SPROVVISTO DI PASSAPORTO o di timbro di ingresso in Area Schengen potranno essere rilasciati certificati di identità da Ambasciata e Consolati ucraini.

NORMATIVA COVID, le persone che giungono dall’Ucraina prive del digital “Passenger Locator Form” (PLF) in forma digitale o cartacea o della “certificazione verde Covid-19”, arrivati in Italia devono sottoporsi a tampone antigenico, anche in farmacia. Il test Covid deve essere effettuato entro le prime 48 ore dall’arrivo. Verranno fornite quanto prima ulteriori informazioni sull’accesso per il tampone al PalaEventi di Santa Maria degli Angeli e sull’attivazione del CODICE STP (codice rilasciato a chi non ha il permesso di soggiorno per ricevere le prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano).

VACCINAZIONE potrà essere effettuata – e registrata con codice STP – presso tutti i punti vaccinali della regione, a partire dai 5 anni di età, per tutti coloro che dichiarano di non essere vaccinati.

Il Comune di Assisi – anche attraverso costanti contatti con i rappresentanti locali della comunità ucraina, della Caritas e delle altre Associazioni del terzo settore – acquisirà le informazioni sulla presenza di profughi ucraini, fornendone tempestiva notizia alla Prefettura anche in relazione ad eventuali esigenze alloggiative.

Per questo sono già attivi il numero telefonico 3292609411 e l’indirizzo mail [email protected]

