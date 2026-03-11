Ha 50 grammi di hashish in casa pronti per lo spaccio: arrestato 28enne

È stato arrestato e messo ai domiciliari il 28enne “attenzionato” dal personale della Polizia di Stato di Assisi, nell’ambito di un’operazione antidroga: gli agenti hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura di Perugia nei suoi confronti. Nell’abitazione dell’uomo, situata nel territorio del Comune di Assisi, gli agenti hanno rinvenuto circa 50 grammi di sostanza stupefacente che, dai successivi accertamenti della polizia scientifica, è risultata essere tipo hashish, suddivisa in due panetti e frammenti, oltre a otto involucri confezionati. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, un coltello con tracce di sostanza stupefacente, utilizzato presumibilmente per il taglio della droga, un telefono cellulare e la somma di 180 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giovane, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato trattenuto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

