“Ho dimenticato il green pass” e fugge dai carabinieri: sanzionato cliente di un bar

Con la scusa di andare a prendere il green pass dimenticato in auto è fuggito da un controllo dei carabinieri della compagnia di Assisi, ma è stato rintracciato e sanzionato. Succede nell’assisano: un uomo residente ad Assisi che – durante un controllo dei militari all’interno di un bar – ha riferito di avere dimenticato il green pass in macchina e con la scusa di andarlo a prendere si è allontanato sottraendosi, in prima battuta, al controllo. I militari sono però risaliti alla sua identità e lo hanno sanzionato per la mancata esibizione del green pass, come disposto dalla normativa anti Covid in vigore. I militari guidati dal capitano Vittorio Jervolino hanno anche sanzionato la titolare di un esercizio commerciale, che ha somministrato alimenti e bevande a una cliente senza richiedere l’esibizione del green pass.

I Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno continuato, anche nell’ultima settimana, a vigilare sul territorio, elevando sanzioni per violazioni al codice della strada ed effettuando servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dei reati in tutta la giurisdizione, che comprende anche i comuni di Bastia Umbra, Valfabbrica, Torgiano, Bettona e Cannara. Solo negli ultimi 7 giorni sono stati controllati 264 autoveicoli e 354 persone. Tra questi, i militari del Nucleo Radiomobile hanno multato un giovane umbro che ha effettuato un pericolosissimo sorpasso all’altezza di un incrocio, senza accorgersi della presenza della pattuglia a poco distanza; oltre al verbale gli è stata anche ritirata la patente.

