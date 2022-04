Michele Leonelli nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia Assisi

È Michele Leonelli, di Palazzo di Assisi, avvocato, il nuovo Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia di Assisi. La nomina la comunica in una nota Emanuele Prisco, Coordinatore provinciale di Perugia e Deputato di Fratelli d’Italia. “In vista delle impegnative sfide che attendono Fratelli d’Italia e consapevole della necessità di lanciare un segnale forte, partendo da Assisi, il Partito ha deciso di puntare su Michele Leonelli, che sarà affiancato da un Direttivo di giovani e persone dalla lunga militanza”.

“Un ringraziamento da parte mia e del Partito – scrive ancora Prisco – va ai Coordinatori uscenti Federico Calzolari e Moreno Fortini ed ai Dirigenti locali per il lavoro svolto e gli ottimi risultati raggiunti in questi anni. Fratelli d’Italia ambisce a diventare il partito di riferimento del centrodestra grazie alla costante attenzione verso le problematiche cittadine ed alla vicinanza a persone e imprese. Crediamo che ad Assisi ci siano tutti gli ingredienti giusti per valorizzare il lavoro e l’impegno che Fratelli d’Italia ha profuso da anni nel territorio”.

Nella sua dichiarazione di candidatura alle amministrative in sostegno di Marco Cosimetti – risalente dunque al giugno 2021 – Michele Leonelli aveva anticipato l’intenzione di “fare di Assisi e delle sue frazioni un esempio virtuoso e un punto di riferimento nel panorama regionale, nazionale e internazionale”, volendo dare “nuovo slancio ad un’economia che ristagna da troppo tempo e di mettere le persone al centro, sia come singoli che nella loro dimensione comunitaria e pubblica. Massima importanza sarà data alle esigenze dei più deboli, delle famiglie, degli anziani e soprattutto dei giovani, privati anche della socialità per quasi due anni”. Idee che lo seguiranno anche nella sua attività di coordinatore.

© Riproduzione riservata