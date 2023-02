I Cugini di Campagna ospiti di Subasio Music Club il 27 febbraio

Avevano detto “andiamo a Sanremo per divertirci, portare una ventata di allegria con la speranza che rimanga qualche nota della nostra canzone”. Di “Lettera 22” è rimasta molto più di una nota che I Cugini di Campagna faranno risuonare lunedì 27 febbraio a Subasio Music Club. Il gruppo sarà ospite a Radio Subasio per regalare al pubblico un live esclusivo e un’intervista a più voci condotta da Gianluca Giurato, a cui si aggiungeranno molte domande dei 30 fan presenti in studio ad Assisi e dei 20 in videocollegamento da casa.

Subasio Music Club, ideato da Beppe Cuva e costantemente arricchito in sei anni di programmazione, va in onda in diretta dalle 21 alle 22, viene trasmesso in simulcast in Fm ed in streaming video su radiosubasio.it. Sarà bellissimo cantare insieme i successi più noti ed il brano presentato per il loro debutto eccellente al 73° Festival di Sanremo, scritto per loro da La Rappresentante di Lista e interpretato per avvicinare le generazioni. “Da ragazzino quando mi facevano ascoltare una canzone di uno della mia età, non mi piaceva – la riflessione di Ivano – Sono obiettivo e so che a Sanremo voglio andare dialogando con i giovani”.

Un obiettivo pienamente raggiunto con entusiasmo e coerenza, a 50 anni dalla celeberrima “Anima Mia” e 53 dalla nascita del gruppo. “Volevamo presentarci non con una veste nuova, ma rinnovata – sempre i fratelli Michetti – I Cugini sono i Cugini, con le zeppe, la voce e con tutti i capelli, che grazie a Dio non ci sono cascati! Non cambieremo mai; hanno provato in tanti negli anni a convincerci a farlo ma noi abbiamo saputo cavalcare il tempo rimanendo fedeli a noi stessi e alla nostra anima”. Non vediamo quindi l’ora di intraprendere un viaggio emozionale, ricco della verve di un gruppo evergreen, capace di mantenere lo stupore con cui Ivano Michetti, fondatore con il “gemelli diverso” Silvano de I Cugini di Campagna ne immaginò il look ispirandosi ai colori di Michelangelo impressi sulla volta della Cappella Sistina. Per far parte della rosa dei 50 fortunati, compilare il form pubblicato su www.radiosubasio.it, indicando anche la domanda che si vuole porre a I Cugini di Campagna. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.

