Manutenzione straordinaria delle rete idrica, il 23 febbraio disagi tra Viole e Capodacqua

Umbra Acque S.p.A., informa la clientela interessata che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 del 23 Febbraio 2023 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie e località del Comune di Assisi:

• Via Colle del Benzi e traverse • Via della Cannella e traverse. Potrebbero inoltre verificarsi momentanei cali di pressione e/o portata nelle seguenti zone: • Frazione Capodacqua.

Le informazioni sono disponibili anche sul portale www.umbraacque.com. Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio dopo i lavori di manutenzione straordinaria, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445

Intanto sempre da Umbra Acque sono stati risolti i problemi tecnici che avevano bloccato il sistema informatico, Poste Italiane sta recapitando molte bollette Umbra Acque dei mesi di dicembre e gennaio. “Scusandoci per il disservizio – spiega l’azienda – avvisiamo i clienti che nell’attesa che Poste Italiane provveda alla consegna, la bolletta può essere scaricata direttamente anche accedendo allo sportello on-line MyUmbraAcque dal sito www.umbraacque.com, all’APP MyUmbraAcque. Al fine di ridurre al minimo i disagi, Umbra Acque provvederà anche ad inviare un avviso ai clienti interessati dal ritardo, per i quali l’azienda è in possesso di e-mail e/o di telefono cellulare. L’avviso conterrà anche due link: uno per scaricare la bolletta, l’altro per l’eventuale pagamento on line”. Il pagamento di queste bollette potrà essere effettuato entro il 27 febbraio 2023, data entro la quale non verranno applicati gli interessi di mora. Non potendo individuare con certezza i singoli casi di mancato recapito, Umbra Acque provvederà autonomamente a considerare nulli tutti i solleciti bonari di pagamento emessi ai clienti per le bollette di dicembre e gennaio, stornando le relative spese.

Foto di Mr-Bozen | via Pixabay

