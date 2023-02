Neo amico mio 2023, torna il 25 febbraio l’iniziativa di prevenzione gratuita

Appuntamento per tutta la giornata all'ospedale di Assisi, come prenotare

Torna “Neo amico mio 2023”, giornata di screening gratuiti della pelle a cura del socio del Rotary Club di Assisi dott. Giulio Franceschini, uno dei titolari di Villa Salus. Appuntamento per sabato 25 febbraio presso l’ospedale di Assisi. L’iniziativa è in programma dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, grazie alla collaborazione del Rotary con l’Associazione Umbra per la lotta contro il cancro, per le prenotazioni è possibile contattare il numero 338.5620161.

Il tumore della pelle è una tipologia particolarmente aggressiva che fa registrare, ogni anno, in Italia, 7000 nuovi casi e 1500 decessi. La fascia d’età più a rischio è quella tra i 50 e 60 anni e nel 20 per cento dei casi anche in soggetti tra i 15 e i 39 anni di età. “La prevenzione è un fattore chiave per intervenire tempestivamente”: afferma il dottor Giulio Franceschini che ricorda l’importanza della prevenzione del tumore della pelle, al pari di quello al seno, o all’intestino. “I nei pericolosi – prosegue, in una nota dellìAucc – sono quelli con colore molto scuro, con una forma molto irregolare e che si sviluppano in poco tempo. Un neo omogeneo, tutto di un colore tranquillo che non si è modificato nel tempo non desta preoccupazione. Ma occorre sempre fare una mappa dei nei”.

Grazie all’iniziativa Neo amico mio, attiva da oltre 10 anni ed estesasi in breve dall’assisano-bastiolo a tutta l’Umbria, sono state visitate oltre 4.000 persone, in tutta l’Umbria e, lo scorso ottobre, i dottori Giulio e Chiara Franceschini hanno ricevuto il Baiocco d’oro dal Comune di Perugia.

Foto di Matthew Moloney | via Unsplash

