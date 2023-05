Il Rivo nel degrado, in questi giorni anche una carcassa di un cinghiale morto (foto forti)

La segnalazione dei residenti: “In circostanze come questa non si può rimanere indifferenti”

(S.B.) “Il Rivo è nel degrado più totale, serve un intervento immediato”. A denunciarlo sono alcuni residenti di Rivotorto di Assisi. In questi giorni anche un cinghiale morto. Erbacce infestanti e sporcizia la fanno da padrone. “Da mesi segnaliamo, ma nessuno interviene. Rivotorto non merita questo!” – sottolineano.

A segnalare la questione alla redazione di Assisi News anche la Pro Loco locale che tanto si adopera per il paese e per la comunità e che spera, dopo le tante segnalazioni, in un intervento “deciso e finalmente risolutivo”. In queste ore anche una carcassa di un cinghiale morto come detto giacente all’interno dello stesso Rivo, a un passo dal Sacro Tugurio e dal santuario fra i luoghi francescano per eccellenza. “Animali che vanno lì ad abbeverarsi, ora un cinghiale che ha perso la vita in quello che è un pezzo di storia di Rivotorto e di Assisi” – scrive chi segnala.

Una situazione più volte giunta alle cronache, con in passato interventi di pulizia che sembrano non avere risolto praticamente nulla. Ora, diversi i cittadini che vanno giù duro: “In circostanze come queste non si può rimanere indifferenti, le immagini parlano chiaro” – conclude la segnalazione.

© Riproduzione riservata