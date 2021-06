Il sottosegretario Nicola Molteni in visita ad Assisi: “Commissariato presidio di prossimità” (foto)

“Oggi sono venuto a ringraziare gli uomini e le donne del Commissariato di Assisi intitolato al sovrintendente della Polizia di Stato, Emanuele Petri. Un Commissariato, immerso nel centro storico cittadino, che riveste un ruolo importante di presidio del territorio. Un legame stretto con la città manifestato anche dai contributi che aziende e cittadini hanno devoluto nel 2015 per la ristrutturazione della nuova sede, arredata con le tele dipinte dagli studenti del liceo artistico ‘Bernardino di Betto’ di Perugia”. Lo ha detto il sottosegretario Nicola Molteni, che ha inserito il commissariato di Assisi tra quelli visitati nel corso della sua giornata in Umbria e dove ha ricevuto, dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca a nome di tutti gli agenti assisani, la medaglia celebrativa dell’inaugurazione del commissariato di Assisi. Erano presenti, tra gli altri, il Questore di Perugia, Antonio Sbordone, il commissario Roberto Roscioli, vice della dottoressa Di Luca, e il consigliere regionale Stefano Pastorelli.

Prima di Assisi, a Perugia, il sottosegretario Nicola Molteni ha rinnovato il ‘ Patto per Perugia sicura’ sottoscritto nel 2008 e già prorogato nel 2011, 2013, 2015 e 2017. Si andrà quindi ora avanti anche per il 2021 e 2022, con 70 mila euro totali (35 mila all’ anno) riservati alle azioni da intraprendere, in relazione “all’ evoluzione del contesto ed alle mutate esigenze della città”. L’esponente del governo Draghi ha anche anticipato che in Umbria arriveranno a luglio dieci agenti di polizia (cinque a Perugia e altrettanti a Terni)

“per potenziare gli organici e dare un messaggio di controllo del territorio, di prevenzione e di attenzione da parte del Ministero”.

