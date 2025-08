Cliente molesto importuna una donna sul posto di lavoro e non solo: denunciato

La polizia di Stato del commissariato di Assisi ha denunciato un 38enne per atti persecutori e falsità materiale, l’uomo è stato anche sanzionato per alcune violazioni del Codice della strada. L’uomo, un cliente dell’attività, era solito riservare alla donna attenzioni moleste.

Gli agenti sono intervenuti rispondendo ad una richiesta di aiuto al Numero Unico di Emergenza Europeo per la presenza di un uomo molesto all’interno di un esercizio pubblico. I poliziotti hanno parlato con la dipendente, che ha riferito di ricevere, da qualche tempo, insistenti attenzioni e molestie da parte di un avventore abituale del locale.

La donna ha raccontato ai poliziotti che il cliente era solito inviarle numerosi messaggi con atteggiamento possessivo e di gelosia, tanto che aveva bloccato il contatto dell’uomo su tutti i mezzi di comunicazione. Sempre secondo quanto riferito l’avrebbe seguita durante gli spostamenti casa-lavoro, per questo aveva richiesto l’intervento della polizia. Mentre ascoltavano la donna, i poliziotti hanno notato sopraggiungere a bordo di uno scooter il 38enne. Lo hanno sottoposto ad un controllo ed è emerso che il motoveicolo era privo di revisione, poiché scaduta e sottoposto a fermo amministrativo. Il conducente, inoltre, era sprovvisto di patente di guida, in quanto revocata, e con un documento d’identità alterato.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di atti persecutori e falsità materiale, oltre che sanzionato amministrativamente per le violazioni al Codice della Strada.

