Sitting volley, l’Italia è campione d’Europa: nello staff il fisioterapista assisano Mattia Pastorelli (foto)

Trionfo azzurro in Ungheria: la nazionale femminile di sitting volley ha scritto una nuova storica pagina per lo sport paralimpico italiano. Sabato 2 agosto pomeriggio a Gyor, in Ungheria, l’Italia guidata da Pasquale D’Aniello si è infatti imposta 3-0 (25-13, 25-18, 25-14) nella finale dei Campionati Europei sull’Olanda, successo che ha permesso dunque a Francesca Bosio e compagne di ottenere il secondo titolo continentale consecutivo, dopo quello conquistato nel 2023 a Caorle (VE). Un percorso vincente e un trionfo più che meritato per l’Italia, che nello staff vede il fisioterapista assisano Mattia Pastorelli. Le azzurre hanno infatti dominato in lungo e in largo la manifestazione, con sette vittorie in altrettante partite disputate e nessun set perso.

Così ha commentato il risultato il Presidente Marco Giunio De Sanctis: “Esprimo le mie più vive congratulazioni a tutto il gruppo, allo staff tecnico, alla FIPAV, per questo prestigiosissimo traguardo della Nazionale femminile di sitting volley, che si conferma la prima squadra, quella da battere, in Europa. Un risultato tanto più importante perché si tratta di uno sport di squadra, dove l’Italia non esprime ancora tutto il suo potenziale come negli sport individuali”. “Un passo di carica, quello di queste ragazze incredibili, che in sette match non hanno lasciato nemmeno un set alle avversarie, e una conferma importante al vertice, dopo il titolo conquistato nell’edizione precedente di Caorle 2023, che è segno della continuità del movimento pallavolistico paralimpico, che mantiene altissima l’asticella delle ambizioni e delle performance. A 10 anni dal loro debutto internazionale, posso dire di averle tenute a battesimo, le azzurre del sitting volley. Oggi non solo io, ma tutto il movimento paralimpico festeggia con voi”.

“La città di Assisi è orgogliosa di vedere un proprio concittadino rappresentare l’Italia ai massimi livelli internazionali nel panorama paralimpico, portando con sé non solo competenza professionale ma anche i valori umani e lo spirito di servizio che contraddistinguono questa terra. Bentornato Mattia, e grazie per aver portato ancora una volta Assisi e l’Umbria sul tetto d’Europa!”.

