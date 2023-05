In bici in stato confusionale, giovane aiutato dalla polizia di Stato

Ieri sera, a seguito di numerose chiamate al Numero Unico di Emergenza, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti in via Sofia, a Bastia Umbra, dove era stato segnalato un giovane che, in evidente difficoltà, si aggirava per la strada a bordo di una bicicletta, creando pericolo per sé stesso e per gli automobilisti in transito.

Il giovane, infatti, secondo quanto riferito agli operatori della Sala Operativa dai vari richiedenti, aggirandosi al buio lungo la via, aveva rischiato più volte di essere investito dalle automobili in transito. Giunti sul posto, oltre al richiedente, gli agenti hanno effettuato una perlustrazione della zona riuscendo a trovare il giovane che, avvicinato dai poliziotti, è apparso spaventato e in evidente stato confusionale.

Dopo averlo rassicurato e una volta constatato che non necessitava dell’intervento dei sanitari del 118, gli operatori lo hanno invitato a ritornare a casa e a contattarli in caso di necessità.

