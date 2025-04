Inaugurato il restauro della Fontana dei Tre Leoni (foto)

Taglio del nastro per il restauro della fontana dei Tre Leoni, cominciato a novembre e terminato qualche settimana fa. Mercoledì mattina una piccola cerimonia in piazza del Comune con Sergio Fusetti, direttore tecnico dei restauri condotti dalla società Tecnireco, specializzata in restauri di opere d’arte e monumenti, che ha ringraziato i restauratori Marco Perla, Anna Maria Mantucci e Irene Vittori.

A tagliare il nastro il sindaco ff Valter Stoppini e la presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri, per la benedizione di padre Alessio Maglione. I fondi sono stati utilizzati per ripulitura; rimozione del vecchio strato impermeabilizzante in resina all’interno della vasca, nonché di tutte le stuccature non idonee dal punto di vista estetico e conservativo; consolidamento del materiale lapideo; integrazione delle parti mancanti; stuccature e microstuccature per l’integrazione delle lacune e delle giunzioni tra i frammenti; rispristino impermeabilizzazione della vasca; e protezione finale della superficie con resine idonee. È stato inoltre sistemato anche l’impianto elettrico interno alla fontana, per far zampillare nuovamente l’acqua.

A sponsorizzare il restauro, costato 60.000 euro, Brunello Cucinelli, CIAM, Refrigeneration Design, FOMAP, Precision Mechanics, Manini Prefabricati, Molitoria Umbra, NTS Project, Grigi, Petrini, Polycart S.p.a., SCAI, SIR Safety System e Spaccapanico.

Foto Mauro Berti – Assisi News

