Meteo Assisi 11-13 aprile 2025: clima mite e giornate meravigliose con qualche nuvola

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 11-13 aprile 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria. In arrivo caldo primaverile e cieli velati, pioggia da lunedì, con il vento di Scirocco che oltre ad aumentare le temperature potrebbe far arrivare pulviscolo sahariano in sospensione

Buongiorno e buon venerdì a tutti e ben ritrovati,

ennesima settimana double face sulla nostra Umbria, partita molto fredda e terminata (lo vedremo) calda. l’Africa è pronta infatti a tornare sul nostro territorio con tutto il suo carico di caldo e sabbia prima di una settimana pasquale molto molto piovosa.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per per il meteo Assisi 11-13 aprile 2025:

Domani e sabato giornate meravigliose con clima tipico di Maggio. Ventilazione sud-occidentale debole a tratti moderata.

Domenica infine: giornata con cieli via via più nuvolosi con basso rischio di precipitazioni verso fine giornata. Venti meridionali e tanta sabbia nel cielo. Clima sempre mite.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà molte occasioni di pioggia e cieli spesso nuvolosi

Il clima resterà mite

Buon e sereno weekend da parte della nostra redazione!

Foto di Aamyr | via Unsplash

