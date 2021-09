Inaugurato l’asilo nido comunale d’infanzia a Santa Maria degli Angeli (foto-video)

Inaugurato l’asilo nido comunale d’infanzia “Maria Luisa Cimino – Crescere insieme”, il primo asilo pubblico nel territorio di Assisi, che accoglierà a partire dal prossimo anno scolastico 30 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Il plesso si inserisce nel programma di inserimento scolastico 0-6 anni e ha come scopo l’integrazione tra la scuola materna (3-6 anni) e l’asilo nido (appunto 3 mesi-3 anni). (Continua dopo il video)

L’asilo nido comunale d’infanzia “Maria Luisa Cimino – Crescere insieme” si trova a Santa Maria degli Angeli, accanto alla scuola di infanzia, e gli spazi interni ed esterni dei due edifici sono interconnessi per favorire l’incontro, l’interazione, la comunicazione e il confronto quotidiani, nel rispetto e nella tutela degli specifici bisogni educativi e delle diverse fasce di età interessate. Funzionerà dagli inizi di settembre a metà luglio. Il costo complessivo dell’opera è stato di 674 mila euro, di cui 100 mila donati dall’associazione giapponese Sukyo Mahikari e 74 mila dalla Regione, il resto dal Comune di Assisi.

Per l’amministrazione comunale (alla cerimonia erano presenti sindaco, giunta e consiglieri) è “un sogno che diventa realtà”, per la dirigente Chiara Grassi si tratta di “un giorno memorabile”, per Carmen Rotondo a nome dell’associazione Sûkyô Mahikari “oggi siamo emozionati per vedere un asilo moderno e a disposizione dei bambini di Assisi”, secondo il dirigente delle opere pubbliche del Comune Bruno Broccolo “è un giorno di festa perché si inaugura un asilo e perché la struttura è bella ed essere educati in un luogo bello fa crescere bene”. Anche il presidente della cooperativa Kairos che gestirà l’asilo Alessandro Capponi ha parlato di un asilo confortevole e pronto ad accogliere i primi 30 bambini: “Per noi gestire questa struttura è motivo di orgoglio perché Assisi è una città straordinaria”. A benedire la struttura padre Luca Paraventi ofm.

