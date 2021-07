Asilo nido comunale, approvato il regolamento: accoglierà 30 bambini

Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza il regolamento di funzionamento dell’asilo nido comunale d’infanzia “Maria Luisa Cimino – Crescere insieme”, il primo asilo pubblico nel territorio di Assisi, che accoglierà a partire dal prossimo anno scolastico 30 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. La struttura si trova a Santa Maria degli Angeli, accanto alla scuola di infanzia, e gli spazi interni ed esterni dei due edifici sono interconnessi per favorire l’incontro, l’interazione, la comunicazione e il confronto quotidiani, nel rispetto e nella tutela degli specifici bisogni educativi e delle diverse fasce di età interessate. Funzionerà dagli inizi di settembre a metà luglio.

I lavori sono terminati completamente, è in via di conclusione soltanto la sistemazione delle aree esterne. Il costo complessivo dell’opera è stato di 674 mila euro, di cui 100 mila donati dall’associazione giapponese Sukyo Mahikari e 74 mila dalla Regione, il resto dal Comune di Assisi. “Dal 5 luglio – si legge in una nota del Comune – sarà pubblicato l’avviso pubblico sul sito wwww.comune.assisi.pg.it e quindi il via alla presentazione delle domanda di iscrizione compilando un modulo predisposto su cui dovrà essere dichiarato, tra l’altro, il valore Isee in corso di validità”.

L’assessore alle Politiche Scolastiche Paola Vitali durante la relazione in aula ha sottolineato l’importanza dell’opera: “Assisi ha finalmente il suo primo asilo nido comunale pubblico. Un evento storico che testimonia sì il mantenimento di un impegno di questa amministrazione, ma anche l’attenzione verso le famiglie e i bambini”. Su questo tema si sono espressi tutti i gruppi politici. Da chi come il Movimento 5Stelle (Leggio), il Pd (Masciolini e Corazzi), Uniti per Assisi (Lunghi) e Assisi Domani (Migliosi) ha plaudito ed espresso soddisfazione per la realizzazione del primo asilo comunale a chi, come Bartolini e Fortini (FdI), ha criticato il fatto che si tratti di un asilo pubblico dal momento la gestione non sarà diretta.

