Amministrative Assisi 2021, con le liste parte ufficialmente la campagna elettorale

(Stefano Berti e Flavia Pagliochini) Amministrative Assisi 2021, finalmente le liste! Il quadro è ora del tutto completo e la campagna elettorale ha finalmente inizio, seppur in realtà da tempo iniziata, almeno per i cinque candidati sindaci. Tra chi ha “chiuso” le liste prima e chi dopo, tra chi le ha annunciate prima e chi dopo, gli schieramenti sono finalmente completi. Assisi, il 3-4 ottobre, sarà chiamata alle urne per scegliere chi guiderà la città Serafica nei prossimi cinque anni. E sono proprio cinque i nomi in lista candidati a sindaco, sostenuti da nuovi e vecchi nomi della politica locale.

Tantissime novità, molti i giovani in campo, altri esperti nel settore e anche vecchie ‘volpi’ con un passato di ruolo. E, impossibile non notarlo, anche diversi ‘nomi famosi’ che hanno deciso di non ricandidarsi. Importanti sono le persone, ma importanti saranno i programmi. Per un’Assisi chiamata a scegliere c’è anche un’Assisi desiderosa di ottimismo. I prossimi saranno anni di rivincita per tutti, dopo un periodo di crisi dovuta all’emergenza Covid. Assisi merita tantissimo, la speranza è che chi sarà chiamato a governare la città di San Francesco, venendo eletto proprio nel giorno della sua festa più importante, operi sempre per il bene di una città unica al mondo. Non resta che aspettare. Con toni mansueti e sempre nel rispetto e nell’educazione, buona campagna elettorale e buone amministrative 2021 a tutti! Dopo la pubblicazione delle liste (qui l’elenco completo), laddove siano arrivati o presenti su Facebook, abbiamo inserito, di seguito, anche i commenti dei candidati sindaci e dei segretari di partito:

AMMINISTRATIVE ASSISI 2021 – DICHIARAZIONE A SINISTRA/LUIGINO CIOTTI – “La nostra è l’unica lista di sinistra, autonoma ed alternativa, consideriamo il nome PD come partito democristiano, e riteniamo di essere il gruppo che lavora per una ricomposizione politica delle istanze sociali espresse dal territorio a cominciare da quelle ambientali come la lotta per la delocalizzazione delle Fonderie Assisi (ex Tacconi) o quanto stanno costruendo a Villa Gualdi.La ricomposizione è sociale e politica perchè in noi confluiscono tutte le varie esperienze di sinistra: quella comunista, quella socialista, chi non ha mai avuto tessere in tasca o per scelta o per la giovane età. Sono tanti i temi che tratteremo evitando la personalizzazione della politica già incarnata dalle spese pubblicitarie solo per visi pieni ma idee vuote o dai nomi delle liste con i cognomi dei leaders dei partiti o dei candidati sindaci.. Ambiente, Lavoro, Pace e Diritti Umani, Cultura ecc.. a cominciare però dal ricostruire un rapporto di fiducia e lavoro con i dipendenti comunali, necessari per rispondere alle problematiche dei cittadini, coinvolgendoli in un progetto per il bene comune e non di partiti o persone”.

AMMINISTRATIVE ASSISI 2021 – DICHIARAZIONE DI FRANCESCO FASULO: In una nota inviata via Whatsapp e di cui pubblichiamo ampi stralci, il candidato Francesco Fasulo ricorda il “nostro progetto politico libero da tutti i partiti e da tutti i politici. I nostri candidati, da anni si sono messi al servizio di Assisi e Frazioni, con umiltà, onestà, amore per il territorio, coraggio, determinazione, passione civile e competenza per il bene dei cittadini di Assisi e di tutte le Frazioni. Alcune delle nostre priorità di governo – anticipa Fasulo – saranno riscoprire, riqualificare e valorizzare Assisi e frazioni, abbassare le tasse per famiglie, imprenditori, artigiani, commercianti ed industriali (la tassa sui rifiuti urbani la faremo pagare non in base ai metri quadrati dell’immobile ma in base al numero delle persone che producono rifiuti urbani, con noi i cittadini di Assisi e frazioni pagheranno la tari il 60% in meno all’anno), per coloro che hanno reddito Isee basso prevederemo tariffe agevolate fino all’esenzione totale dei tributi comunali per l’anno corrente e per gli anni passati”. Attenzione alle strade, alla sicurezza pubblica (“introdurremo il vigile di frazione e installeremo impianti di videosorveglianza in tutto il territorio comunale di Assisi e frazioni”) e all’illuminazione, oltre a un efficiente sistema di trasporti pubblici. “Centrale nella nostra azione di governo – conclude tra l’altro il candidato – sarà l’attenzione alla scuola, università, ricerca, formazione e innovazione. Garantiremo anche la tutela, la salvaguardia e la difesa dell’ambiente e della salute pubblica”.

AMMINISTRATIVE ASSISI 2021 – DICHIARAZIONE DI ROBERTO SANNIPOLA: “Come candidato Sindaco sono molto contento della lista che mi supporta e di cui faremo una presentazione ufficiale quanto prima. Una lista divisa equamente fra uomini e donne, fra abitanti del centro storico e delle frazioni, fra neofiti e persone esperte di politica, con imprenditori, dipendenti e artigiani”.

AMMINISTRATIVE ASSISI 2021 – DICHIARAZIONE STEFANIA PROIETTI – “Abbiamo appena presentato le nostre liste per le elezioni del 3 e 4 ottobre, data in cui vi chiederemo di avere ancora fiducia in noi, per continuare ad essere, insieme a voi, il futuro di Assisi. Al nostro fianco, nel prosieguo di questa straordinaria avventura cominciata nel 2016, ci sarà di nuovo una squadra di cittadine e cittadini che hanno deciso di portare le proprie capacità e competenze, i propri talenti, al servizio della nostra comunità. Anche in questo nuovo cammino tante persone impegnate della società civile, tra le migliori energie della città, hanno scelto di prendersi cura di Assisi in prima persona: insieme a loro, vogliamo continuare a lavorare per una Assisi rinnovata, sempre con il sorriso e l’umiltà, dimostrando a tutti che la politica è servizio e prossimità in particolare a chi è più fragile e più debole. Andiamo avanti con competenza, umiltà, cuore e coraggio: perché di avere coraggio non ci si pente! MAI!!!!!”.

AMMINISTRATIVE ASSISI 2021 – DICHIARAZIONE DI MARCO COSIMETTI – “Questa è la squadra del centrodestra: 64 donne e uomini che si sono messi a disposizione della collettività per candidarsi ad amministrare la città per i prossimi cinque anni. Una squadra unita, coesa, che lavora insieme ormai da mesi e che ringrazio per questo lungo e importante percorso fatto di lavoro, studio, condivisione di idee e progetti per il futuro della città. Anche per tutto questo siamo stati i primi a presentare le liste, ieri mattina. La mia lista, in particolare, è composta da un mix variegato di figure giovani e meno giovani, persone alla prima esperienza politica e altre più esperte. Un insieme di innovazione ed esperienza che sarà un valore aggiunto per la città. Come dice un noto proverbio: “Il giovane cammina più veloce dell’anziano ma l’anziano conosce la strada”. Il nostro percorso ora entra nella sua fase decisiva e continuerà, come sempre fatto finora, alla luce del sole, tra la gente, portando avanti la nostra visione di ciò che Assisi dovrà essere nel prossimo quinquennio e anche oltre. E’ questa la nostra sfida più grande: amministrare programmando il futuro e non limitarsi a gestire l’ordinario, creando invece le condizioni più adeguate per la ripresa economica, il rilancio del turismo, l’innalzamento del livello e della qualità dei servizi, la riduzione dei reati e la valorizzazione del nostro ricchissimo patrimonio storico, culturale e ambientale”.

DICHIARAZIONE DI STEFANO PASTORELLI (LEGA) – “La Lega mette in campo una squadra composta da donne ed uomini di buona volontà che riteniamo essere degnamente rappresentativi di tutte le anime che vivono e caratterizzano il nostro importantissimo territorio assisano e propone pertanto una variegata e valida lista di candidati per proseguire il lavoro proficuo che in Regione abbiamo già iniziato e stiamo portando avanti nelle vesti di partito di maggioranza con l’obiettivo di estenderlo, attraverso un filo diretto, anche nel Comune di Assisi, dove la Lega, è bene ricordarlo, non ha mai avuto l’onore e l’ onere di amministrare né di fare opposizione. Questa volta siamo pronti! Oltre ad alcuni candidati già apprezzati dalla cittadinanza, ci sono anche diversi volti nuovi fra i candidati consiglieri, persone capaci e preparate, lavoratrici e lavoratori, con qualche giovane di buona volontà, che prova per la prima volta ad impegnarsi per i propri concittadini”.

DICHIARAZIONE DI MORENO FORTINI (FDI) – “La lista che Fratelli d’Italia offre alla città di Assisi è una squadra forte, composta da 16 candidati che si mettono in prima linea per ridare dignità a questo Comune. Ci attende una sfida difficile e ambiziosa, ma sono certo che riusciremo a centrare l’obiettivo grazie alla qualità delle nostre donne e dei nostri uomini, che vivono il territorio, sono radicati nei suoi vari centri e sapranno incarnare le idee e le proposte che ci vedono protagonisti a livello regionale e nazionale”.

Foto in evidenza: Gunnar Bach Pedersen/Wikipedia

