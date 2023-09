Cortile di Francesco 2023, apertura nel segno dei giovani

Ottimo inizio per il Cortile di Francesco 2023, dal titolo “Essere in regola”. L’evento a cura dei frati del Sacro Convento di Assisi che desidera promuovere la cultura della fraternità si è aperto con “Sani da morire”, panel con la dottoressa Laura Dalla Ragione e la scrittrice Laura Bonalumi.

“Dobbiamo lottare anche quando falliamo, e non avere vergogna di essere fragil”, le parole di Dalla Ragione nel suo intervento davanti a oltre cento ragazzi delle scuole medie superiori di Assisi. “Siamo tutti feriti dalla vita, eppure possiamo anche guarire», ha continuato la dottoressa, spiegando “quanto la fraternità si alimenti anche con la speranza. È stata una grande opportunità – si legge in una nota – per riflettere insieme a giovani e a meno giovani sulla nostra libertà di scegliere il bene, che rende la vita interessante e bella”.

Così il Cortile di Francesco 2023 è iniziato con un’attenzione privilegiata ai nostri ragazzi. “Impariamo insieme a usare le parole belle per crescere e camminare insieme”, ha detto Laura Bonalumi, scrittrice per ragazzi. Come ci dice Papa Francesco, infatti, la grande sfida è l’alleanza educativa tra le generazioni: solo insieme, in fraternità, abbiamo cura della Casa comune. Il pomeriggio è proseguito con numerosi ospiti che hanno offerto momenti di fraternità e belle esperienze nella cornice del Sacro Convento e della Basilica di San Francesco in Assisi.

“Bisogna cambiare il principio antropologico imperante da tre secoli per cui Homo hominis lupus e adottare il pensiero di san Francesco per cui l’uomo è per natura amico di un altro uomo”, ha dichiarato Stefano Zamagni durante il suo intervento di questo pomeriggio, intervistato da Daniele Morini nel panel “Nuove regole per una nuova economia”. “Non dobbiamo avere paura – ha concluso – anche il mare ha bisogno degli scogli per arrivare più in alto”, incoraggiando i presenti ad affrontare gli ostacoli del nostro tempo.

Anche l’ambiente e i cambiamenti climatici sono stati al centro di questa prima giornata. Stefano Mancuso (in collegamento), Rossella Muroni ed Emanuela Del Dottore hanno condiviso le proprie esperienze e conoscenze nel campo in uno stimolante dialogo moderato dal giornalista Italo Carmignani. La crisi climatica, infatti, può diventare una grande opportunità di crescita e di sviluppo, perché – come detto da Rossella Muroni – siamo nell’epoca in cui dobbiamo preoccuparci di far crescere la felicità delle persone. E poi l’arte e la storia hanno fatto da sfondo alle prime esperienze guidate di questa IX edizione del Cortile di Francesco, nell’Archivio storico del Sacro Convento e ai graffiti della chiesa superiore della Basilica.

Ieri sera la proiezione del docufilm “Perugino. Rinascimento immortale” in Sala Cimabue (Centro convegni “Colle del Paradiso”) a causa della pioggia. Tra gli appuntamenti del Cortile di Francesco 2023 di oggi, 15 settembre 2023, alle 10.30 “A scuola di legalità” con la presenza, tra gli altri, di Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, la presidente della corte di Cassazione Margherita Cassano, Vittorio Trapani, presidente FNSI, e i giornalisti Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell’Umbria, e Paolo Borrometi. La giornata si apre alle 9 nella Basilica superiore con “Tra misura e natura: il fascino dell’armonia”, titolo dell’incontro con Veruska Picchiarelli, funzionaria e storica dell’arte alla Galleria Nazionale dell’Umbria.

“Svelare la realtà con la luce: l’arte della fotografia” è invece il titolo dell’incontro in programma alle 12 con la fotografa Claudia Ioan e il giornalista Andrea Cova, mentre “La comunicazione interrotta: storie di censura al Sacro Convento” è il titolo del panel in programma alle 15 nella biblioteca del Sacro Convento con fra Carlo Bottero, direttore della biblioteca, e Paolo Capitanucci, docente di storia della filosofia. Le parole di Francesco saranno invece al centro di dell’incontro alle 17 in Sala stampa “10 messaggi del Papa sulla comunicazione” con (tra gli altri) il giornalista e teologo Antonio Spadaro, Beppe Giulietti e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli.

Al via anche il “Cortile dei bambini”, con” Il sole in classe nel Cortile di Francesco” alle 17 nella piazza superiore. La giornata si conclude con la proiezione, nella piazza inferiore, del film Chiara di Susanna Nicchiarelli, preceduto dall’incontro, alle 18,45, di “Chiara. Privilegium, lo specchio del Medioevo”, con la regista e Anonima Frottolisti. Tutti gli incontri e le conferenze saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube del Cortile di Francesco; per info e prenotazioni, www.cortiledifrancesco.it. Tutti gli incontri del Cortile di Francesco sono trasmessi in streaming sul canale YouTube “Cortile di Francesco”.

Foto sala stampa Sacro Convento

