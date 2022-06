Incendio a Castelnuovo, fiamme in un campo di grano (foto)

Incendio a Castelnuovo, in un campo di grano con abitazioni vicino. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Assisi e Foligno e dalla centrale di Perugia. L’incendio è visibile da Montefalco – come da foto in evidenza dei vigili del fuoco – ma le fiamme si vedono anche dalla Centrale Umbra, come dimostra la foto in basso arrivata alla redazione di Assisi News. (Continua dopo la foto)

Una settimana fa appena un precedente simile all’incendio a Castelnuovo, con delle sterpaglie di grano andate a fuoco a Cannara e che hanno attirato attenzione anche ad Assisi vista la grande quantità di fumo visibile nella pianura. Secondo le prime informazioni, le sterpaglie avevano preso fuoco a lato del Topino a valle di Cannara. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno.

Ancora prima,un principio di incendio aveva interessato la zona vicino al parcheggio di piazza Matteotti. Era successo nella mattinata 24 maggio 2022 ad Assisi. A prendere fuoco – secondo le prime informazioni – un mucchio di erbaccia secca e di foglie accumulate sul fondo del parcheggio e frutto dello sfalcio dell’erba in corso nella zona. “Probabilmente qualcuno ci ha gettato una sigaretta”, la spiegazione più probabile per il tanto fumo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi ma il problema, fa sapere chi si trovava in zona, è stato risolto con una secchiata d’acqua.

