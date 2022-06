Sterpaglie di grano a fuoco a Cannara, incendio spento dai vigili del fuoco

(Articolo in aggiornamento) Sarebbero sterpaglie di grano quelle andate a fuoco a Cannara e che hanno attirato attenzione anche ad Assisi vista la grande quantità di fumo visibile nella pianura. Secondo le prime informazioni, le sterpaglie di grado avrebbero preso fuoco a lato del Topino a valle di Cannara. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno.

Nei giorni scorsi un principio di incendio aveva interessato la zona vicino al parcheggio di piazza Matteotti. Era successo nella mattinata 24 maggio 2022 ad Assisi. A prendere fuoco – secondo le prime informazioni – un mucchio di erbaccia secca e di foglie accumulate sul fondo del parcheggio e frutto dello sfalcio dell’erba in corso nella zona. “Probabilmente qualcuno ci ha gettato una sigaretta”, la spiegazione più probabile per il tanto fumo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi ma il problema, fa sapere chi si trovava in zona, è stato risolto con una secchiata d’acqua.

Tra gli accorgimenti per evitare incendi, oltre a evitare di gettare sigarette dalle auto, evitare l’utilizzo di macchine con organi rotanti (come le mietitrebbia) nelle ore più calde della giornata o in presenza di vento, poiché queste possono provocare scintille; realizzare preventivamente fasce perimetrali di terreno lavorato; utilizzare con cautela i macchinari soggetti a surriscaldamento; ed evitare di appiccare fuochi in presenza di vento, siccità o nelle ore più calde.

