Palio del Cupolone 2022, il Rione del Campo vince la sfida dei Giochi. Stasera il gran finale con la Fabbrica (foto)

A notte inoltrata la consegna del Palio, ma intanto è già festa grande per il ritorno della Festa dopo due anni di pandemia

Ultime ore per il Palio del Cupolone 2022, che – come tante altre manifestazioni – è tornato in presenza dopo due anni di stop a causa della pandemia. I tre rioni – Fornaci, Ponte Rosso, del Campo, guidati rispettivamente da Corrado Cannelli, Katia Pellegrini e Cristina Bastianini – si sono sfidati ieri sera nei giochi. Complessivamente, a vincere la sfida del tiro alla fune a tre, la gara su strada con il carro e le botti e il tiro con la fionda è stato il Rione del Campo.

Stasera al Palio del Cupolone 2022 tocca all’ultima prova, “La Fabbrica”, cui seguirà l’assegnazione del Palio disegnato dall’artista Pietro Fragola. A decidere il vincitore dell’edizione 2022 la giuria, composta da Giovanna Cappuccio, attrice e regista, Silvia Tagliaferri, costumista e scenografa e Francesco Gonzales, storico. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

