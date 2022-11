Incendio in un appartamento a Bastia Umbria, donna di 86 anni trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco di Assisi e una squadra di rinforzo dalla sede centrale Perugia. Ingenti i danni: l’incendio partito dal piano terra presumibilmente da un materasso. Le squadre hanno messo in sicurezza il locale interessato e contemporaneamente evacuato la signora consegnandola al 118.

