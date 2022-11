Lonely Planet incorona l’Umbria: è tra le mete da non perdere per il 2023, anche grazie ad Assisi

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio alla segnalazione dell’Umbria fatta da Lonely Planet).

Sapori, itinerari, relax, connessioni e scoperte sono le cinque categorie – o meglio, le cinque tipologie di viaggio – che Lonely Planet ha preso in considerazione nella sua tradizionale guida annuale Best in travel, quella che raccoglie le migliori destinazioni da visitare nel 2023. Èd è l’Umbria l’unica destinazione italiana segnalata dalla casa editrice di guide turistiche, come regione da visitare nel 2023: l’annuncio ufficiale è arrivato da Milano, a margine della presentazione di “Best in Travel 2023”, la pubblicazione che annuncia le mete imperdibili per il prossimo anno scelte attraverso il contributo di staff, autori, blogger ed editori vari.

Per Angelo Pittro di Lonely Planet Italia, “mentre tutto il mondo riapre le porte ai viaggi e gli italiani riscoprono il desiderio di andare lontano, ancora una volta l’Italia è protagonista tra le destinazioni Best in Travel con una regione – l’Umbria – che ha saputo incuriosire la giuria internazionale. La voglia di viaggiare non è mai stata così grande, non resta che scegliere la destinazione e decidere di partire: la nostra lista è qui per questo”.

Per Lonely Planet l’Umbria è “un territorio capace di attrarre per la sua variegata offerta enogastronomica, ancor di più il prossimo anno, quando si svolgeranno una serie di appuntamenti volti a celebrare i 500 anni della morte del Perugino e i 50 anni di Umbria Jazz”, la manifestazione che dal 1973 con la sua musica porta l’Umbria nel mondo. “È motivo di vanto e di orgoglio assistere da protagonisti alla presentazione della nuova edizione di Best in Travel 2023 di Lonely Planet – ha dichiarato l’assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti- che inserisce l’Umbria, il suo territorio e le sue eccellenze quale meta italiana di riferimento del turismo internazionale”.

“L’amministrazione regionale – ha aggiunto – accoglie questa importante segnalazione come un ulteriore riconoscimento al valore del nostro territorio e alla qualità delle sue produzioni. Ai veri creatori di tali eccellenze va il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine, per aver reso grande la nostra regione. Nella ricorrenza del cinquecentenario del Perugino abbiamo voluto onorare la peculiarità del genio umbro, rendendo la nostra regione un faro per milioni di visitatori ed appassionati nella convinzione che investire nel patrimonio di sapere e di conoscenza proprio della nostra regione, costituisca un segno di sviluppo e di elevazione”.

Soddusfazione anche dal sindaco di Assisi Stefania Proietti: “Assisi – si legge nella nota – è la città centrale nell’itinerario per ‘innamorarsi dell’Umbria in quattro giorni”. Lonely Planet, la casa editrice australiana che diffonde guide turistiche in tutto il mondo, dedica interamente ad Assisi una tappa della visita nella regione. La città serafica viene definita come ‘una delle destinazioni più popolari d’Italia’. Fra i motivi elencati per visitare Assisi la Basilica di san Francesco e la Rocca Maggiore”.

Foto di Alessio Patron | via Unsplash

