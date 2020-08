Incendio in un ristorante a Santa Maria, vigili del fuoco in azione

Incendio in un ristorante a Santa Maria degli Angeli, fiamme domate dopo due ore di lavoro. Secondo le prime informazioni fornite dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, la squadra di Assisi è intervenuta questa mattina intorno alle 5 per un incendio in un ristorante situato nei pressi dell’uscita dalla 4 corsie, a Santa Maria degli angeli.

La squadra del distaccamento di Assisi è riuscita a domare le fiamme, sventando il peggio visto che c’era anche una bombola di GPL nelle vicinanze. L’intervento, veloce visto che è terminato alle 7.45, ha permesso anche di limitare i danni. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. L’incendio sarebbe partito da un tendone, bruciando l’esterno della struttura.

Ieri un altro intervento sempre dei caschi rossi assisani, in via Bottoneto a Rivotorto di Assisi. Ad andare a fuoco un annesso agricolo, nel pomeriggio di martedì 11 agosto 2020. Sul posto i Vigili del Fuoco di Assisi e di Perugia, con il supporto dell’autobotte di Foligno con il relativo personale. Nessuna persona è rimasta intossicata. I macchinari agricoli hanno però riportato danni a causa delle fiamme. Dopo ore di lavoro per spegnere l’incendio nell’area di via Bottoneto, sotto a sole e gran caldo, le fiamme sono state domate.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)