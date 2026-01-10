Ufficiale il cambio vescovo: Sorrentino amministratore apostolico sino all’arrivo di Accrocca (video)

Sabato 10 gennaio, il vescovo monsignor Domenico Sorrentino ha dato l’annuncio del suo successore, monsignor Felice Accrocca, alla guida in “persona episcopi” delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, in concomitanza con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Sala Stampa Vaticana (e con la diocesi di Benevento). La cancelliere della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, suor Alessandra Rusca ha letto il decreto di nomina di monsignor Sorrentino come amministratore apostolico delle due diocesi fino all’insediamento del nuovo vescovo; il cancelliere della diocesi di Foligno Fabio Cioccoloni, ha letto le altre nomine e il delegato, don Giovanni Zampa, già vicario generale, ha letto il saluto del nuovo vescovo alle due diocesi. (Intervento a fondo pezzo mentre a questo link è possibile scaricare il saluto di monsignor Sorrentino ad Accrocca – continua dopo il video – link diretto)

Questo il testo del bollettino vaticano:

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, unite in persona Episcopi, presentata da S.E. Mons. Domenico Sorrentino.

Il Santo Padre ha nominato Vescovo delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno S.E. Mons. Felice Accrocca, finora Arcivescovo Metropolita di Benevento, unendo nuovamente le due Sedi in persona Episcopi, mantenendogli il titolo di Arcivescovo ad personam.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Felice Accrocca è nato il 2 dicembre 1959 a Cori, in Provincia di Latina, nella Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Dopo aver studiato Teologia presso il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, ha conseguito la Laurea in Lettere all’Università degli Studi di Roma La Sapienza e il Dottorato in Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

È stato ordinato sacerdote il 12 luglio 1986, incardinandosi nella Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Viceparroco di S. Maria Assunta in Cielo a Cisterna di Latina (1986-1989); Parroco di S. Luca a Latina (1989-2004); Direttore della Scuola Diocesana di Teologia Paolo VI (1994-2016); Vicario Episcopale per la Pastorale diocesana (1999-2016); Moderatore della Curia Vescovile (2001-2003); Parroco di S. Pio X a Latina (2003-2012); Assistente diocesano dell’Azione Cattolica (2003-2007); Segretario del Sinodo Diocesano (2005-2012); Parroco del Sacro Cuore e Amministratore Parrocchiale di S. Pio X a Latina (2012-2016); Coordinatore della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali; Docente di Storia della Chiesa medievale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. È Membro del Dicastero delle Cause dei Santi. In seno alla Conferenza Episcopale Italiana è Membro della Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese. In seno alla Conferenza Episcopale Regionale è Vescovo delegato per l’educazione, la scuola e l’università, l’insegnamento della Religione Cattolica e la cultura. Eletto alla Sede Arcivescovile Metropolitana di Benevento il 18 febbraio 2016, ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 15 maggio successivo.

Questo il messaggio di saluto del nuovo vescovo delle Diocesi, Felice Accrocca:

Carissimi fratelli e figli, «grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo!» (Rm 1,7). Il Signore mi ha inviato a voi e Lui sa quello che fa: ho accolto la sua chiamata con serenità, pur con tutte le domande – e le paure – che in tali momenti affollano la mente e con cui bisogna fare i conti; confido però sulla Grazia di Dio e anche su di voi.

Mi hanno molto aiutato, nei giorni scorsi, le parole di un monaco del secolo XII, Ugo di San Vittore, il quale affermava che «è molto sensibile [tenero] l’uomo che sente ancora la dolcezza della terra natale, è già forte colui che sa fare di ogni luogo la sua nuova patria, ma è veramente perfetto nella virtù colui che valuta tutto il mondo come un luogo d’esilio. Il primo ha fissato il suo amore in una parte della terra, il secondo lo ha distribuito in molti luoghi, ma il terzo ha annullato in se stesso l’amore del mondo» (Didascalicon III,19). Vi chiedo di sostenermi con la vostra preghiera.

In attesa di venire tra voi, tutti saluto e benedico di cuore!

† Felice Accrocca

Arcivescovo-vescovo eletto di

Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino

Arcivescovo-vescovo eletto di Foligno

