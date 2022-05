Principio di incendio nella zona del parcheggio Matteotti, spento con una secchiata d’acqua

Tanto fumo e niente arrosto – è proprio il caso di dirlo – per un principio di incendio che ha interessato la zona vicino al parcheggio di piazza Matteotti nella mattinata di oggi, 24 maggio 2022 ad Assisi. A prendere fuoco – secondo le prime informazioni – un mucchio di erbaccia secca e di foglie accumulate sul fondo del parcheggio e frutto dello sfalcio dell’erba in corso nella zona.

“Probabilmente qualcuno ci ha gettato una sigaretta”, la spiegazione più probabile del principio di incendio. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi ma il problema, fa sapere chi si trovava in zona, è stato risolto con una secchiata d’acqua.

Non è la prima volta che il taglio dell’erba rischia di finire male, a luglio del 2020 un incendiod in un campo sotto l’ospedale di Assisi aveva rischiato di mandare a fuoco le auto del parcheggio del nosocomio. In quel caso l’incendio si era originato perché i proprietari del campo, su diffida dell’amministrazione comunale, stavano provvedendo a ripulire le sterpaglie. Ma le fiamme, originatesi per cause non chiare, dopo essere divampate si erano propagate appunto fino a lambire il parcheggio dell’ospedale. Nel 2021 invece un rogo nella zona di via San Benedetto aveva distrutto “centinaia di metri quadrati” di campi e ulivi. In quell’occasione era stata tra l’altro ricordata “l’importanza di rispettare le prescrizioni di sicurezza riepilogate anche nell’ordinanza sindacale del 13 agosto, nello specifico evitare qualsiasi casa di innesco”. Ordinanza che, viste le temperature da record di questa estate, dovrebbe essere a breve ‘riesumata’.

