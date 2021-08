Incidente a Rivotorto, quattro auto coinvolte e due persone ferite

Sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia all’altezza di Rivotorto (km 13), nel comune di Assisi, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Rivotorto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto quattro veicoli, causando il ferimento di due persone. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un tamponamento a catena.

