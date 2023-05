Incidente a Santa Maria degli Angeli, auto finisce fuori strada (foto)

Incidente a Santa Maria degli Angeli nella prima mattina di martedì 16 maggio. Una Fiat Panda è uscita di strada all’altezza del cimitero della frazione ai piedi di Assisi, in via Protomartiri Francescani. Danni al mezzo. Non ci sarebbero danni gravi a persone e solo tanta paura.

Non è del tutto chiara la dinamica, ma le piogge incessanti di questi giorni che rendono scivoloso il manto stradale potrebbero aver contribuito all’uscita di strada della vettura. Il mezzo è finito a lato della carreggiata, in uscita dal sottopassaggio e proveniente da Castelnuovo di Assisi verso Santa Maria degli Angeli.

© Riproduzione riservata