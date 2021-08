Lo scontro fra due auto in via Ermini, sul posto Carabinieri e un’ambulanza del 118

Incidente in via Ermini a Santa Maria degli Angeli. Lo scontro fra due auto avvenuto intorno alle 11.00 di oggi, sabato 21 agosto. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri e un’ambulanza del 118.

Fortunatamente nessun ferito grave e solo danni ai mezzi. Leggeri disagi al traffico in un orario di punta e alcuni passanti e residenti scesi lungo la strada. Una via Ermini di Santa Maria degli Angeli non nuova a tali scontri.

© Riproduzione riservata