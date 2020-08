[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO] Incidente a Tordandrea, ferite tre persone. Ne danno notizia i vigili del fuoco del comando provinciale. La squadra dei caschi rossi di Assisi è intervenuta in zona Tordandrea per un incidente stradale, con due vetture coinvolte tre persone ferite. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e un’ambulanza del 118 con auto medica. Il sinistro è successo in Via Porziuncola a Tordandrea.