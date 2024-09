Incidente ad Assisi, scontro scooter-minicar: una persona in ospedale (foto)

Incidente ad Assisi nella tarda serata di sabato 31 agosto. Scontro poco prima delle 23 fra una minicar e un mezzo a due ruote avvenuto in viale Umberto I all’altezza dell’ufficio postale. Sul posto le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118. Ad avere la peggio chi era alla guida del mezzo a due ruote, trasportato in ospedale sembrerebbe con alcune fratture. (Continua dopo la foto)

Diversi i passanti che si sono fermati per i primi soccorsi in un’area frequentata come è quella di Porta Nuova. Non del tutto chiara la dinamica, dalle prime informazioni la minicar avrebbe girato per salire lungo la via delle Poste mentre lo scooter sarebbe stato in fase di discesa. Traffico inizialmente in tilt e lievi disagi alla circolazione.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)

