Orecchiette con cime di rapa: ingredienti, ricetta e preparazione di un piatto di origini pugliesi ormai diffuso ovunque

Le orecchiette con cime di rapa sono un primo piatto pugliese, oramai diffuso in tutta Italia. Semplice e saporito, ottimo per vegetariani viste le tante verdure utilizzabili – possibili varianti con broccoli o sugo di pomodoro – ma adatto a tutti, magari insaporendole con le acciughe e con un tocco di peperoncino piccante.

Un piatto semplice e adatto specialmente dal ritorno dalle vacanze, anche considerato che le cime di rapa si raccolgono fra settembre e novembre. È una ricetta molto amata facile da preparare, primo piatto buono a pranzo e a cena: ecco la ricetta, gli ingredienti e la preparazione, detto che si tratta di un piatto preparabile anche da zero, facendo a mano anche la pasta. Qui diamo per scontato che la pasta si acquisti già confezionata.

Correlato: Tutte le ricette di AssisiNews

Orecchiette con cime di rapa, ingredienti per 4 persone. 400 gr di orecchiette, 400 gr di cime di rapa, olio qb, sale e pepe qb.

Orecchiette con cime di rapa, preparazione. Iniziare prima pulendo e poi lavando accuratamente le cime di rapa. Nel frattempo cuocerete le orecchiette in acqua salata. Dopo qualche minuto di cottura – le orecchiette sono preferibili ‘al dente’ – potrete addizionare le cime di rapa alle stesse. Scolare le orecchiette come detto al dente e metterle in un piatto di portata, condirle con l’olio, il pepe e mescolare prima di servire. Buon appetito, da Assisi News!

© Riproduzione riservata