Incidente frontale a Palazzo di Assisi in pieno centro abitato, tre in ospedale (foto)

Grave incidente a Palazzo di Assisi avvenuto oggi sabato 13 settembre intorno alle 14.45. Lo scontro, molto violento, in viale Michelangelo. Due le vetture che si sono scontrate frontalmente, gravi i danni ad entrambi i veicoli. L’incidente a Palazzo di Assisi fra una Fiat Panda e una Tesla, proprio lungo la carreggiata in pieno centro abitato.

Subito forte il boato e numerose le persone scese sul luogo dell’incidente. Sul posto tre ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Assisi per gli accertamenti di rito, una pattuglia dei Carabinieri di Petrignano di Assisi a dirigere il traffico in tilt nei minuti dello scontro con numerose vetture deviate sulle strade confinanti. (Continua dopo la foto)

Soccorsi del 118 che hanno trasportato in ospedale tre persone rimaste ferite. Un quarto sarebbe stato medicato sul posto. Due sarebbero gli occupanti per ogni mezzo, uno dei due mezzi con targa straniera. Le cause dello scontro sono in fase di verifica, la dinamica è al vaglio come detto della Polizia Locale del Comune di Assisi.

Un incidente che rinnova l’emergenza nella zona. Infatti il tratto non è nuovo a tali incidenti, un tratto stradale sul quale non troppo tempo fa erano nuovamente state fatte segnalazioni sia dei residenti che di alcuni esponenti della politica locale. Urgono dissuasori e controlli sulla velocità, non bastano le colonnine verdi piazzate lungo una strada che si dimostra nuovamente pericolosa per automobilisti e pedoni.

