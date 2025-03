Tourné, al teatro Lyrick di Assisi arriva l’unica tappa umbra di Voglio vederti danzare

Prenderà il via venerdì 7 marzo alle 21 al Teatro Lyrick di Assisi il prossimo appuntamento in cartellone per Tourné, stagione promossa da Aucma e Mea Concerti, per l’occasione in collaborazione con il Comune di Assisi, che vedrà sul palco l’unica tappa umbra del tour nazionale di Voglio vederti danzare, la nuova grande produzione musicale dedicata a Franco Battiato, firmata Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment e la direzione artistica di Rossana Raguseo.

La carriera dell’artista siciliano, indiscusso e indimenticabile maestro della musica contemporanea italiana, può essere vista come un viaggio continuo e in evoluzione, che attraversa fasi di sperimentazione, pop colto, mistica, classica e spirituale, dimostrando la sua capacità unica di reinventarsi senza mai perdere la sua essenza di artista visionario e ricercatore. E così “Voglio vederti danzare” conduce lo spettatore attraverso un coinvolgente percorso musicale attraverso le sue varie stagioni: dalla svolta eclettica “dell’Era del cinghiale” bianco ai riferimenti letterari di “Prospettiva Nevskij”, dalla riflessione sulla vita, la spiritualità e la trascendenza, il metodo Gurdjieff per la ricerca del proprio “Centro di gravità permanente”, ai dervishes turners immortalati nei versi di “Voglio vederti danzare” e molto altro.

Uno spettacolo emotivamente e spiritualmente suggestivo, in cui i tre aspetti fondamentali della natura umana, lo spirito, l’amore e l’anima, si fondono tra note e parole. Il tour di Voglio vederti danzare, che sta riscuotendo tra il pubblico un’accoglienza straordinaria, ha confermato in ogni sua data il forte impatto emotivo e artistico dello spettacolo. Questo grazie a un sapiente equilibrio tra il rispetto per gli arrangiamenti originali e nuove sfumature interpretative, che ne esaltano la modernità senza mai tradire l’essenza del maestro.

Le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni riescono a restituire con autenticità l’anima più profonda dei capolavori di Battiato e ogni brano prende vita grazie alla perfetta sintonia tra i musicisti della band, composta da Simone Temporali alle tastiere, Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa alle chitarre, Glauco Fantini al basso e cori, Mario Luciani alla batteria, e l’Orchestra d’archi Roma Sinfonietta, diretta da Giovanni Cernicchiaro, che ha curato gli arrangiamenti insieme a Temporali. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

Gli spettacoli della stagione Tourné 2024/2025 sono promossi da Aucma e Mea Concerti e si realizzano in collaborazione con Regione Umbria, Comune della Città di Assisi, Comune di Orvieto, Comune di Perugia e Comune di Spoleto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa.

