Incidente lungo la SS75 a Rivotorto di Assisi: traffico in tilt alla vigilia di Natale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 dicembre, lungo la Strada Statale 75 all’altezza di Rivotorto di Assisi, in direzione Foligno. L’allarme è scattato intorno alle ore 16, in un orario di punta particolarmente delicato alla vigilia di Natale.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile si è ribaltata sulla carreggiata. Nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti complessivamente tre veicoli. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi del 118, insieme alle forze dell’ordine, per prestare soccorso agli occupanti e gestire la viabilità.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrerebbero feriti gravi. Le persone coinvolte sono state comunque assistite dal personale sanitario per le necessarie verifiche.

L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti in direzione Foligno. Il traffico ha subito forti ripercussioni proprio in un momento di intenso flusso veicolare legato agli spostamenti per le festività natalizie.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

