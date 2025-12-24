Si chiude un grande anno per il gruppo editoriale delle testate edite da BN COM: buone feste a tutti voi!

Assisi News, Assisi Sport, Assisi Eventi, Umbria Social, inStudio e il nuovo progetto BNpodcast: informazione, comunicazione e nuovi format per raccontare Assisi e l’Umbria guardando al futuro

Si avvia alla conclusione un anno intenso e ricco di soddisfazioni per il Gruppo editoriale delle testate edite da BN COM, una realtà editoriale in costante crescita, capace di coniugare informazione, comunicazione e innovazione, rafforzando giorno dopo giorno il proprio legame con il territorio.

Il gruppo, composto dalle testate Assisi News, Assisi Sport, Assisi Eventi e Umbria Social, insieme alla trasmissione inStudio e al nuovo progetto BNpodcast, ha raccontato con professionalità e passione la vita della comunità locale e regionale, affiancando all’informazione tradizionale nuovi linguaggi e format multimediali.

Assisi News ha continuato a garantire un’informazione puntuale e affidabile sui principali fatti di cronaca e di interesse pubblico. Assisi Sport ha valorizzato il mondo sportivo locale, Assisi Eventi ha accompagnato i lettori tra manifestazioni, tradizioni e appuntamenti culturali, mentre Umbria Social ha dato voce alle persone, alle iniziative e alle realtà che animano il tessuto sociale dell’Umbria. inStudio ha rappresentato uno spazio di approfondimento e confronto, mentre BNpodcast si prepara ad ampliare ulteriormente l’offerta editoriale nel nuovo anno.

Un percorso di crescita reso possibile grazie al sostegno concreto degli sponsor e dei partner, che con fiducia continuano a credere nel progetto editoriale, e soprattutto grazie ai lettori, che ogni giorno scelgono di informarsi attraverso le nostre testate, partecipando attivamente alla vita della comunità.

Un ringraziamento sentito va anche a tutti i giornalisti e collaboratori di redazione, il vero cuore del gruppo editoriale. Il direttore Stefano Berti e l’editore BN COM desiderano esprimere la propria gratitudine a chi, con impegno, professionalità e passione, contribuisce quotidianamente alla qualità dell’informazione e alla crescita del progetto editoriale.

Con l’arrivo delle festività natalizie e lo sguardo rivolto al nuovo anno, il Gruppo editoriale delle testate edite da BN COM rinnova il proprio impegno a raccontare Assisi e l’Umbria con serietà, attenzione e spirito di servizio.

A tutti i nostri lettori, sponsor, collaboratori e partner auguriamo Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Grazie per essere parte del nostro cammino.

Foto: Mauro Berti ©️ BN COM

