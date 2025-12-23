Capodanno 2026 ad Assisi, si festeggia con l’Antonio Ballarano band

Fine e inizio anno in musica nella città serafica, con una grande festa di Capodanno 2026 ad Assisi in Piazza del Comune la sera del 31 dicembre 2025 e uno straordinario concerto gospel il 3 gennaio 2026 nella suggestiva Abbazia di San Pietro.

Ad animare il primo evento sarà la musica dal vivo di “Antonio Ballarano band”, che proporrà dalle ore 22.00 un viaggio nel mondo della musica leggera attraversando tutto il ‘900, dai vecchi swing made in Italy al cantautorato popolare, con i brani più significativi, le melodie più suggestive e i ritmi più incalzanti guardando anche alla world music. Sul palco de Capodanno 2026 ad Assisi, insieme al frontman Antonio Ballarano, Tiziano Fioriti al sax e cori, Antonio Ruvo alle chitarre, Fabio Giusto al basso e cori, Gianni Maestrucci alle percussioni, Michele Fondacci alla batteria, direzione artistica di Juri Pecci. ‎A fare da sfondo, lo spettacolare videomapping con cieli stellati e opere di Banksy, il più grande street artist contemporaneo. Una serata indimenticabile, con ingresso gratuito, in attesa del 2026 in un contesto unico.

I festeggiamenti per il nuovo anno proseguiranno il 3 gennaio alle ore 18.00, con uno straordinario concerto gospel gratuito, nell’Abbazia di San Pietro. Ad esibirsi una “The Women of God”, formazione tutta la femminile composta da sei cantanti e tre musiciste. Il gruppo – proveniente dagli Stati Uniti e affermato in tutto il mondo – porta in scena grandi temi del gospel tradizionale e contemporaneo, brani dedicati al Natale e la musica delle protagoniste: Mahalia Jackson, Jolanda Adams, Sister Rosetta Tharpe. Ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili.

Entrambi gli eventi sono organizzati dal Comune di Assisi, nell’ambito del ricco cartellone del Natale. Programma completo su www.visit-assisi.it.

