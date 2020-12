Incidente lungo la SS75 all’uscita di Santa Maria degli Angeli

Brutto incidente lungo la SS75 in direzione Perugia. Lo scontro è avvenuto intorno alle 20.30 di martedì 8 dicembre. Dalle prime informazioni nell’incidente un’auto si sarebbe ribaltata all’altezza dell’uscita di Santa Maria degli Angeli.

Sul posto la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. Non è chiara la dinamica dello scontro, se ci sarebbero feriti e l’entità. Rallentamenti lungo la strada ad alta percorrenza per accertare cause e dinamica da parte delle forze dell’ordine intervenute.

(Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore)