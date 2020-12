Emma Pavanelli in visita all’ospedale di Assisi: “Qui per medici e operatori”

Anche la senatrice ha donato per acquistare il macchinario per la radiografia mobile

Emma Pavanelli in visita all’ospedale ad Assisi: “Ho ascoltato le necessità di medici e operatori”, dice la senatrice del M5S, eletta in Sicilia ma rappresentante in Umbria. “Sono ad Assisi con il dott. Manuel Monti, insieme a lui ho visitato vari reparti. In questo momento questa struttura sta aiutando gli ospedali di Perugia Pantalla e Foligno non essendo riservato al covid. Stanno facendo fronte alle necessità del territorio nonostante la mancanza di risorse umane aggiuntive”.

“In occasione della mia visita nei vari reparti – dice ancora la senatrice Emma Pavanelli – ho ascoltato le necessità dei medici e dei operatori sanitari. Con i medici abbiamo fatto il punto della situazione sulle liste d’attesa chirurgiche e l’ospedale sembra aver ultimato quelle operazioni bloccate durante il primo lockdown. Inoltre, gli operatori stanno già iniziando il confronto sulle necessità dei pazienti post covid, la riabilitazione deve ancora essere messa a punto con un criterio condiviso dalla comunità scientifica”.

“Abbiamo bisogno di digitalizzare il sistema sanitario con le cartelle dei pazienti e la loro storia medica, sia a livello regionale che nazionale. Un sistema che permetterebbe di conoscere la storia medica di ogni paziente ovunque si trovino. La mia visita – conclude la senatrice Emma Pavanelli – coincide con una donazione per un progetto lanciato dal direttore dell’ospedale per avere un macchinario per la radiografia mobile necessaria per affrontare più rapidamente le esigenze dell’emergenza covid.