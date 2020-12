Esondato il fiume Topino a Cerreto di Bettona: transennata l’area (foto)

Esondato il fiume Topino a Cerreto di Bettona non lontano da Passaggio di Bettona. Sul posto le forze dell’ordine e la protezione civile che hanno transennato l’area ed interdetto il passaggio delle auto. Chiuse anche alcune delle strade nelle vicinanze. Il fiume Topino ha rotto gli argini in zona via Perugia, strada che collega Passaggio di Bettona a Tordandrea. Depositati due camion di terra per arginare l’acqua nella zona.

Esondato anche il torrente Ose fra Tordandrea e Passaggio di Bettona. Situazione critica anche a Ponte San Croce ad Assisi dove l’acqua del fiume Tescio ha raggiunto livelli ad di sopra della norma. Disagi ed allagamenti in varie zone del territorio comunale di Assisi fin dalla mattinata.

Per tutta la giornata di oggi martedì 8 dicembre a seguito della pioggia ci sono state parecchie chiamate ai Vigili del Fuoco per allagamenti di scantinati, piccoli smottamenti su strade e piante cadute o pericolanti, al momento sono stati effettuati 30 interventi tra Perugia, Assisi, Foligno, Spoleto e Todi. Al momento i Vigili del Fuoco contano circa 20 interventi in attesa sempre per le stesse zone e tipologia.

Interventi in varie aree dell’Umbria che hanno riguardato per la maggior parte le zone di Foligno, montefalco, Assisi, Bastardo, Todi e Perugia. Allagamenti e piante cadute. La situazione degli interventi al momento sembra si stia calmando, un paio sono più critici degli altri, riguardano pontenaia di Todi, dove è straripato il torrente ed ha interessato alcune abitazioni, al momento non è stato necessario evacuare nessuno. Il livello delle acque è monitorato dal personale sul posto, tra Trevi e Castel Ritaldi con un torrente straripato.

Un albero caduto e l’esondazione del Chiascio ieri pomeriggio hanno bloccato il percorso verde di Bastia Umbra. Il tratto interessato è stato quello tra il quartiere di XXV Aprile e il ponte di Bastiola. La piena del Chiascio, in alcuni tratti, ha messo a dura prova gli argini, in alcuni punti al limite dello straripamento, riempiendo anche la cassa di espansione. La pianta caduta è stata rimossa stamattina dalla squadra di manutenzione del verde gestita dal comune di Bastia Umbra.

Foto: Federico Famiani, per gentile concessione