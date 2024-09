Incidente stradale a Colle di Bettona, ferite e soccorse due persone

Incidente stradale a Bettona in zona Colle: l’accaduto stamattina, venerdì 27 settembre, intorno alle 8. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno scontro fra due vetture, di cui una – condotta da una giovane e senza passeggeri – finita fuori strada e ribaltata; l’altra vettura era anch’essa guidata da una donna. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha portato una delle due signore in ospedale, mentre l’altra è stata soccorsa con l’elisoccorso e trasportata a Perugia. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, nello specifico la polizia locale bettonese. (Maggiori informazioni nelle prossime ore, la foto in evidenza è uno screenshot del video pubblicato da Radiocronache)

