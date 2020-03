Suoni Controvento aderisce a #StayOn, concerti in diretta streaming

Anche Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, aderisce a #StayON, iniziativa nata da live club e festival dell’intera penisola coordinata KeepOn LIVE – Associazione di Categoria Live Club e festival italiani per costruire un unico grande palco virtuale coordinando gli eventi di streaming organizzati Live Club e Festival in questi giorni di stop forzato delle iniziative culturali.

Tra gli artisti che si esibiranno durante #StayOn, Suoni Controvento porterà in diretta streaming Giovanni Guidi, mercoledì 18 marzo alle ore 21.30, e Daniele Di Bonaventura, lunedì 23 marzo alle ore 21.30. Le dirette potranno essere seguite sulle pagine ufficiali del social network Facebook “Suoni Controvento” (https://www.facebook.com/suonicontrovento/) e “KeepOn Live” (https://www.facebook.com/livekeepon/)

Il progetto #StayON – In un momento di gravissima crisi, gli operatori del mondo della musica hanno trovato la forza di unirsi per lanciare un messaggio fondamentale: Club e Festival non si fermano per non interrompere il ruolo sociale che da sempre hanno verso i loro pubblici. Sul sito keeponlive.com sarà possibile, già nei prossimi giorni, consultare un archivio di tutte le dirette streaming organizzate per l’occasione: un vero e proprio palinsesto multicanale che testimonia la vivacità e la voglia di fare di tutta la categoria. Perché quando l’emergenza sarà passata, saranno questi gli spazi fondamentali per far ripartire l’aggregazione.

Se gli spazi sono chiusi, i palchi virtuali restano però aperti a tutti: per due ore al giorno, in “slot” da 30 minuti l’uno, da domani fino alla fine del periodo di contenimento, le pagine Facebook di Festival e Live Club verranno via via animate da una serie di esibizioni speciali, che saranno raccolte sulla piattaforma di KeepOn Live. Le dirette si terranno dalle ore 18.00 alle 20.00 e dalle ore 21.30 in poi con lo spazio riservato agli special events tra cui i festival.

La volontà non è quella di saturare i social: si vuole, invece, lasciare spazio a tutti, sommare gli sforzi di tutti, aiutare tutti – grandi e piccoli – ad avere la visibilità che meritano.