Incidente sul lavoro a Città della Pieve, operaio di Assisi ricoverato a Perugia

L'uomo è caduto da un'altezza di circa 4 metri mentre era in corso una ristrutturazione sul campanile di una chiesa

Incidente sul lavoro a Città della Pieve, coinvolto un operaio assisano ricoverato a Perugia in prognosi riservata. L’incidente è accaduto a Po’ Bandino, una frazione appunto di Città della Pieve. Sull’incidente, secondo quanto ricostruito da La Nazione Umbria, indagano i carabinieri e gli esperti della Usl.

Secondo le prime informazioni l’uomo, un quarantenne, lunedì 15 maggio 2023 è caduto da un’altezza di circa quattro metri, mentre era impegnato in un intervento di ristrutturazione su un’impalcatura. A dare l’allarme sono stati i colleghi della ditta di Santa Maria degli Angeli, che hanno immediatamente allertato il 118.

Dalla centrale operativa, oltre all’ambulanza, hanno deciso di inviare immediatamente sul posto l’elicosoccorso per ridurre i tempi di trasporto all’ospedale del capoluogo, dove ad attendere l’arrivo dell’elicottero con a bordo il codice rosso c’era già allertata l’equipe di pronto soccorso. L’uomo, residente ad Assisi, ha riportato ferite molto gravi.

Sul luogo dell’incidente sul lavoro a Città della Pieve, nel frattempo, i carabinieri della locale stazione hanno effettuato i primi rilievi in supporto agli esperti della Usl ufficio Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro che dovranno verificare che vi sia stato il rispetto di tutti i presidi di sicurezza nel cantiere. La notizia è stata riportata in prima battuta dalla Nazione Umbria oggi in edicola.

