Incidente sul lavoro alla Tacconi: operaio 50enne ricoverato in terapia intensiva

Terzo incidente sul lavoro in pochi giorni. Questa volta l’incidente è avvenuto nel reparto fusorio della Tacconi di Santa Maria degli Angeli e a riportare una ferita alla testa sarebbe stato un operaio di 50 anni. Sul fatto – di cui al momento non è chiara la dinamica – indagano le forze dell’ordine e il personale dell’ispettorato del lavoro: l’unica certezza è che l’uomo, soccorso dal 118 dell’ospedale di Assisi, è stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia in terapia intensiva e in codice rosso.

Le organizzazioni indacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil territoriali e la Rsu aziendali, in una nota inviata nel tardo pomeriggio, oltre a svelare il nome dell’azienda “esprimono la massima solidarietà e vicinanza a seguito del grave infortunio nel quale è stato coinvolto un lavoratore nel reparto fusorio della Tacconi. In attesa di aver ben delineato il quadro degli eventi, per ricostruire con quanta più certezza possibile l’accaduto, ribadiamo l’assoluta centralità e importanza del rispetto delle normative sulla sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro. È nostro interesse che venga chiarita la dinamica dell’incidente. Le scriventi Segreterie territoriali hanno inviato all’Azienda richiesta urgente di un incontro incentrato sulla sicurezza e sull’ambiente di lavoro”.

In precedenza una donna di 49 anni di origini marocchine era rimasta ferita all’arto inferiore durante il turno notturno nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio; fortunatamente un infortunio lieve, risolto con un codice giallo. Venerdì 27 invece un operaio di 56 anni era caduto dalla scala durante un tentativo di riparare una perdita d’acqua; l’uomo, ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Perugia, è morto nella giornata di ieri per le ferite riportate in seguito alla caduta. Si tratta purtroppo della terza vittima di un incidente sul lavoro in Umbria, dopo la caduta mortale avvenuta a Corciano che ha visto vittima un dipendente di un’impresa di pulizie e l’incidente stradale che ha visto morire un giovane 22enne alla guida di un camion.

