Tragico mortale sulla Centrale Umbra: ventiduenne perde la vita

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) Tragico mortale all’alba di domenica 21 maggio sulla centrale Umbra: secondo le prime informazioni, a perdere la vita in un incidente senza altre auto coinvolte è purtroppo una ventiduenne originaria di Foligno. Le due amiche che erano con lei sono ricoverate a Foligno e Perugia. A far perdere il controllo dell’auto alla conducente sarebbe stato il fondo stradale bagnato dalla pioggia, ma sulle cause sono in corso le indagini della polizia stradale.

Secondo la nota di Anas, “La strada statale 75 “Centrale Umbra” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione di Foligno, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 9,800, ad Assisi in provincia di Perugia. Nel sinistro, che ha coinvolto una singola autovettura, una persona ha perso la vita e due sono rimaste ferite. Il traffico è deviato sulla viabilità locale, con indicazioni sul posto”.

© Riproduzione riservata